20 yaşındaki Sevda'dan ailesi 4 gündür haber alamıyor
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dışarı çıktıktan sonra tekrar evine dönmeyen 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş'ten ailesi 4 gündür haber alamıyor.
11.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:35
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dışarı çıktıktan sonra tekrar evine dönmeyen 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş'ten ailesi 4 gündür haber alamıyor.
Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşayan 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş, 4 gün önce evden çıktıktan sonra tekrar dönmedi. Elgörmüş'ün kaçırılabilmiş olabileceğini düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri Elgörmüş'ün için çalışma başlattı. Ailesi her yerde aradıkları kızlarından 4 gündür haber alamıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA