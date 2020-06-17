20 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti Uşak'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Uşak'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Banaz-Uşak karayolu Derbent Kavşağında meydana geldi. Yasin Bayram Bulut (20) idaresindeki 64 AAG 01 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Serkan A. (40) idaresindeki 03 F 0273 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte Yaşar A. ve Birgül Nur A. yaralandı. Yaralılarından motosiklet sürücüsü Yasin Bayram Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D300 karayolu temizlik ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İHA