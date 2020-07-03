20 yaşındaki hamile ablasını öldüren kardeşe 20 yıl hapis cezası
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20 yaşındaki hamile ablasını öldüren kardeşe 20 yıl hapis cezası

Antalya'da 20 yaşındaki hamile ablası Kader Çiko'yu 13 bıçak darbesiyle öldüren ve boğazını kesen 19 yaşındaki kardeşi, son kez hakim karşısına çıktı.

20 yaşındaki hamile ablasını öldüren kardeşe 20 yıl hapis cezası
03.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:05

Antalya'da 20 yaşındaki hamile ablası Kader Çiko'yu 13 bıçak darbesiyle öldüren ve boğazını kesen 19 yaşındaki kardeşi, son kez hakim karşısına çıktı. Son sözünde, "Alnımda silinmeyen, 'kardeş katili' yazısı var. Vicdanım rahat değil. Ben utanıyorum, kader de utansın" diyen sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 238 sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce eşinden boşanan Mustafa Çiko, 2 çocuğuyla beraber yaşamaya başladı. Pazarcılıkla uğraşan Mustafa Çiko işe gittiği sırada, bir süre önce annesinin yanına gittiği belirtilen kızı Kader Çiko (20) eve gelmek istedi. Bu sırada evde bulunan kardeşi Asilhan Çiko, iddiaya göre ablasını annesinin yanına gittiği gerekçesiyle eve almak istemedi. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce, Asilhan Çiko evin salonunda eline aldığı bıçağı ablasının boynuna sapladı.

Olayın ardından Asilhan Çiko babasını arayarak ablasını öldürdüğünü söyledi. Telefon gelir gelmez işini bırakıp evine gelen baba Mustafa Çiko, kızının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce donup kaldı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis, şüpheli Asilhan Çiko'yu gözaltına alırken, eve gelen sağlık ekipleri de genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çiko, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Kardeşi Kasten Öldürmek, Gebe Kadını Öldürme' suçlarıyla hakkında dava açılan sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık SEGBİS'le katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Son sözü, "Kader utansın" oldu

Son sözünde, amacının öldürmek olmadığını anlatan Çiko, "Alnımda silinmeyen, 'kardeş katili' yazısı var. Vicdanım rahat değil. Ben ablamın hamile kalmasına sinirlendim ama ona eylemim olmadı. O bana falçata ile saldırınca, kendimi kaybettim. Ben utanıyorum, kader de utansın" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa hamile kardeşini kasten öldürme suçundan ilk olarak ömür boyu hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayarak cezası 24 yıla düşüren mahkeme, sanığın duruşmalardaki pişmanlığını da göz önünde bulundurarak cezasını 20 yıla indirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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