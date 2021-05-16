20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
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20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu

20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da askeri gitmek için hazırlık yapan 20 yaşındaki genç evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da askeri gitmek için hazırlık yapan 20 yaşındaki genç evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gitmek için hazırlık yapıp yarın da birliğini öğreneceği ileri sürülen Batuhan Kendigeldi (20), evinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölmüş olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
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