20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti
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20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti

28.11.2020 04:32 | Son Güncelleme: 28.11.2020 04:37
20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti

ADANA'da Mehmet Berke Ortatepe (20), babasına ait ruhsatlı tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti.

ADANA'da Mehmet Berke Ortatepe (20), babasına ait ruhsatlı tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle yaşayan Mehmet Berke Ortatepe, iddiaya göre gece ebeveyn yatak odasına geçip, babasına ait ruhsatlı tabancayı başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesine duyup, yatak odasına giden anne-baba, oğullarının kanlar içinde yatar halde bulunca, 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Berke Ortatepe'nin öldüğü belirlendi. Gencin cesedi, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti
20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti
20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti
20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti
20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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