20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Ankara'da Barış Çakan adlı genç, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde akşam saat 22.30'da Ağrı Patnos'lu Barış Çakan (20) Kürtçe müzik dinlediği için kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Ailesinden alınan bilgilere göre gece arkadaşlarıyla parkta oturmak için evden çıkan Çakan, Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

ÜÇ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Mezopotamya Ajansı'ndan (Ma) Emrullah Acar'ın haberine göre; Çakan ve arkadaşına saldıran kişilerin Yozgat, Kırıkkale ve Tokat nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi, zanlıların kimliklerine ilişkin ise bir bilgi edinemedi. Saldırı sonucu kalbinden yaralanan Çakan olay yerinde yaşamını yitirdi. Üç saldırganın ise olaydan sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Özel Etimad Hastanesi'ne kaldırılan Çakan'ın cenazesinin yarın toprağa verilebileceği bilgisini veren kuzeni Doğan Çakan, daha önce Kürtçe müzik dinledikleri için kendilerinin de saldırıya maruz kaldığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

8 Eylül 2015'te İstanbul'da Kağıthane'den Çağlayan'a gitmek için otobüs beklerken, cep telefonuyla Kürtçe konuşan 21 yaşındaki Sedat Akbaş, 6 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

16 Aralık 2018 günü Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'nde meydana gelen olayda Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı'nın önü kıraathane önünde Hikmet Usta (55) ve yanındakiler tarafından kesildi. Kürtçe konuşan baba ve oğula, "Kürt müsünüz, Suriyeli mi?" diye soran Hikmet Usta, baba ve oğlun "Kürdüz" demesi üzerine "zaten sizi sevmiyorum" diyerek belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Kadir Sakçı yaşamını yitirdi, oğlu Burhan Sakçı ise ağır yaralandı.