20 yaşındaki genç kemerle asılı halde ölü bulundu
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20 yaşındaki genç kemerle asılı halde ölü bulundu

20 yaşındaki genç kemerle asılı halde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 20 yaşındaki genç, kemerle asılı halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da 20 yaşındaki genç, kemerle asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emre Uyanıkoğlu evlerinin teras katındaki tavandaki demir bloklara kemer ile asılı halde ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Emre Uyanıkoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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