20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki öğrenci evde ölü olarak bulundu.

14.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:41
20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki öğrenci evde ölü olarak bulundu. Aksoy'un epilepsi rahatsızlığına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.


Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2054/1 sokakta bir evde meydana geldi. İddialara göre, 18 yaşındaki genç, sabah saatlerinde evde ablası (20) Zeynep Aksoy'un salonda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Aksoy'un durumunu gören kardeşi, 112 Acil Servis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda şüpheli durum olmadığını ve epilepsi rahatsızlığına bağlı olarak öldüğü tespit edildi.


20 yaşındaki Zeynep Aksoy'un Pamukkale Üniversitesi'nde Dış Ticaret bölümü 2. Sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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