20 yaşındaki genç çocuk parkında intihar etti

MUĞLA - Bodrum'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Batuhan Müezzinoğlu adlı genç çocuk parkında tabancayla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçede güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Batuhan Müezzinoğlu, saat 15: 00 sularında motosikleti ile Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerindeki Piri Reis Çocuk Parkı'na geldi. Burada bir süre alkol alan genç, yanında getirdiği tabanca ile kalbine ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, yaşanan olayı görüp durumu hemen ihbar etti. Olay mahalline 112 Acil Sağlık ekibi ile çok sayıda polis ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Müezzinoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı duyup parka gelen gencin arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Batuhan'ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Öte yandan Batuhan Müezzinoğlu'nun kız arkadaşı ile yaşadığı sorunların ardından bunalıma girdiği iddia edildi.

Kaynak: İHA