20 yaş ve altı gençler ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı gençler için yeni düzenleme kararı nedir?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre 20 yaş altı gençler için yeni düzenleme getirildi. Peki bu düzenleme de 20 yaş altı gençler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Saat kaçta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak? 20 yaş altı gençler için yeni düzenleme kararı nedir? 20 yaş altı gençler şehirlerarası kısıtlamadan muaf mı?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre 20 yaş altı gençler için yeni düzenleme getirildi. Peki bu düzenleme de 20 yaş altı gençler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Saat kaçta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak? 20 yaş altı gençler için yeni düzenleme kararı nedir? 20 yaş altı gençler şehirlerarası kısıtlamadan muaf mı? İşte detaylar haberimizde...

20 YAŞ ALTI GENÇLER NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek. Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.