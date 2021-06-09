20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşılama takviminde son durum nedir?
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20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşılama takviminde son durum nedir?

20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşılama takviminde son durum nedir?
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 31 milyon 452 bin 377'ye ulaştı. Öte yandan yeni gruplar için de aşı randevu ekranı açılmaya başlandı. En çok merak edilenlerden biri de 20 yaş üstü vatandaşları aşılanması konusu. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 31 milyon 452 bin 377'ye ulaştı. Öte yandan yeni gruplar için de aşı randevu ekranı açılmaya başlandı. En çok merak edilenlerden biri de 20 yaş üstü vatandaşları aşılanması konusu. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte detaylar haberimizde…

20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'nin ikinci aşaması bugün başlanan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla sona erecek.

50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.

Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

Eylül ayına kadar bu gruptaki kişilerin de aşılanmasının büyük oran tamamlanması bekleniyor.

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