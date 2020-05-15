20 yaş arası gençler sokaklara çıktı 20 yaş arası gençler sokaklara çıktıELAZIĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan 15- 20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izni arkadaşlarıyla buluşup yürüyerek değerlendirdi.

20 yaş arası gençler sokaklara çıktı

ELAZIĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan 15- 20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izni arkadaşlarıyla buluşup yürüyerek değerlendirdi.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan 15- 20 yaş arası gençler için bugün 4 saatliğine izin verildi. Elazığ'da gençler, saat 11.00 itibariyle sokağa çıktı. Gençler, kendilerine verilen izni arkadaşlarıyla buluşup yürüyerek değerlendirdi.

Gençlerden İlayda Öztürk, koronavirüs yüzünden 41 gündür evde olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla buluştuk, birbirimizi çok özlemiştik. Hava da çok güzel çıktığımız iyi oldu" dedi.

Gençlerden Melih Demir ise "Canımız sıkılıyordu. telefonla, internette artık zaman geçmiyordu. Hava güzel oldu, şu an dışarıdayız devletimiz sağ olsun izin verdi 4 saatliğine 11 ile 3 arası. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kadir Kaytan da, "Devletimiz bir imkan tanıdı, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıktık. Mutluyuz, evde kalmaktan sıkılmıştık, internet bağımlısı olmuştuk. Şu an alışveriş yapacağız bayram yaklaştığı için, gezeceğiz bugün. Devletimize teşekkür ederiz, sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA