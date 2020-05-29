20 yaş arası gençler sahillerde vakit geçiriyor Sahil şerdinde oyun oynayan gençler Sahil şerdinde yürüyüş yapan gençler İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.

Sahil şerdinde oyun oynayan gençler Sahil şerdinde yürüyüş yapan gençler İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bugün sokağa çıktı. Kaynak: AA