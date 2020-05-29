20 yaş arası gençler sahillerde vakit geçiriyor
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20 yaş arası gençler sahillerde vakit geçiriyor

Sahil şerdinde oyun oynayan gençler Sahil şerdinde yürüyüş yapan gençler İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.

29.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:22

Sahil şerdinde oyun oynayan gençler

Sahil şerdinde yürüyüş yapan gençler

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bugün sokağa çıktı.

20 yaş arası gençler sahillerde vakit geçiriyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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