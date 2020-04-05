20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu
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Anadolu Lisesi, Türkiye, Güncel

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından fabrika gibi çalışarak kısa zamanda 255 ton dezenfektan üreten Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının getirilmesi nedeniyle üretimlerine devam edemeyecek.

05.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:01
20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından fabrika gibi çalışarak kısa zamanda 255 ton dezenfektan üreten Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının getirilmesi nedeniyle üretimlerine devam edemeyecek.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümünden 15 öğrenci, öğretmenleri ile beraber dezenfektan üretimine başlamıştı. Kısa süre içerisinde 255 ton dezenfektan üreterek korona virüsle mücadeleye damga vuran öğrenciler, 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından üretime devam edemeyecek.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu olağanüstü süreçte meslek liselerimizin öğrencileri ve idarecileri üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Kayserimizde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesinde dezenfektan ve maske üretimi yapılıyor. Dezenfektan üreten Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz 7 şehrimizin dezenfektanını karşılıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın 20 yaşın altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesi, bu öğrencilerimizin okullarındaki faaliyetlerini yürütememe anlamına gelmektedir. Bu süreçte bu öğrencilerimiz evlerinden alınıp idareciler tarafından tekrar evlerine bırakılıyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu öğrencilerimizin çalışmalarının sağlanması yönünde gerekli çalışmanın yapılmasının sağlanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ali Göç/İHA)

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu

Kaynak: İHA

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20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu
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