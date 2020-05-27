20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklama sonrası vatandaşların çok merak ettiği 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı ne zaman kalkacak gibi sorular aydınlığa kavuştu.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı ne zaman kalkacak gibi sorular çok merak edildi. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştığı sosyal medya mesajı ile konuya açıklık getirdi.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GENÇ ARKADAŞLARIM, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. ÇOK SEVGİLER." ifadelerini kullandı.