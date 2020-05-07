20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kişiye 6 bin 360 TL ceza kesildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde korona virüs ( Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkması yasağına uymayan 2 kişiye 6 bin 360 TL para cezası kesildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde korona virüs ( Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkması yasağına uymayan 2 kişiye 6 bin 360 TL para cezası kesildi.

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bulunan B.Ş. ve B.U.K. isimli şahıslara 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı kişi başı 3 bin 180 TL ceza kesildi. Toplamda 6 bin 360 TL idari para cezası kesildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA