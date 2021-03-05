20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma saatleri ve toplu taşıma kullanmaları kısıtlanan 20 yaş altı çocuklar ve gençler için yeni karar belli oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararları dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından esnetildi.Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? 20 yaş altı seyahat edebilir mi, bugün sokağa çıkabilir mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında belirtilen yaş aralığındaki vatandaşlara toplu taşıma kısıtlaması uygulanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada hangi risk grubundaki illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağının kalktığı duyuruldu. İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.

Çok Yüksek risk grubundaki illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.