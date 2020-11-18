20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir? 20 yaş altı -65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir?

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir?

Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyordu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir? 20 yaş altı -65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir?

20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKABİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı. Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyordu.

Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Genelgede, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" ifadelerine yer verildi.