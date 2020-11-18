20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir? 20 yaş altı -65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir? 20 yaş altı -65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir?

18.11.2020 08:35 | Son Güncelleme: 18.11.2020 08:43

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir?

Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyordu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir? 20 yaş altı -65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir?

20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKABİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı. Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyordu.

Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Genelgede, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir? 20 yaş altı -65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir?

İlgili Haberler

65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti
Konya'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı
Konya'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı
Aydın'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
Aydın'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Tarkan Şener Şen Deniz Seki Şafak Sezer
Spor Arda Turan Lance Stroll Samet Aybaba Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kasım Bursa Kabine İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedir? 20 yaş altı -65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 08:44:49. #1.15#
title