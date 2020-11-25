20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri | Yeni kısıtlamalar geldi mi?

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları uzun süre sonra ilk kez paylaşıldı. 82 bin vakanın ardından yeni kısıtlamaların gelebileceğinin sinyalini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neler dedi? Yeni yasaklar var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından günlük koronavirüs verileri paylaştı. 25 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 814'ü semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 840, toplam hasta sayısı ise 467 bin 730'a yükseldi. Açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca sokağa çıkma kısıtlaması hakkında da detaylar verdi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca şu sözlerle yasak olup olmayacağını açıkladı:

"Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAATLERİ NELER?

Tüm illerde 20 yaş altı vatandaşlar yani (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler ve bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.