20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı?

Aşının yapılmaya başlanması ve vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrası 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sonrası, belirlenen sokağa çıkma yasağı saatlerinde toplu taşıma kullanımına yasak getirildi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklar ile ilgili şu yazı paylaşıldı; "20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU HAFTA VAR MI?

Vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrası, vatandaşlar sokağa çıkma yasağı bitecek mi? gibi sorular sormaya başladı. Bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı ilgili bilgiler paylaşılacak.