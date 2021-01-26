20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Devam eden yasakların ne zaman son bulacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Koronavirüs aşısının yapılmaya başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş yasakların kalkma ihtimalini gündeme getirdi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasaklara bir yenisi daha eklendi ve toplu taşıma araçları kullanmaları yasaklandı. Yasakların ne zamana kadar devam edeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.