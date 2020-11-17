20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Kısıtlamalar neler?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü için uygulanan kısıtlamalar 20 yaş altı için de geçerli olacak. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs önlemleri kapsamında, hali hazırda devam eden 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.

KISITLAMALAR NELER?

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

Kıraathanelere bir süre ara verilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesine göre 81 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyordu.

Söz konusu uygulama 20 yaşın altındakiler için de geçerli olacak. Öte yandan çalışanlar bu uygulamadan muaf olacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açıklanan kısıtlamaların ne zaman uygulamaya geçeceği henüz açıklanmadı. Takipte kalınız...