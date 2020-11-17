20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Kısıtlamalar neler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Kısıtlamalar neler?

17.11.2020 22:08 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:12
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Kısıtlamalar neler?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü için uygulanan kısıtlamalar 20 yaş altı için de geçerli olacak. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs önlemleri kapsamında, hali hazırda devam eden 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.

KISITLAMALAR NELER?

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

Kıraathanelere bir süre ara verilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Kısıtlamalar neler?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesine göre 81 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyordu.

Söz konusu uygulama 20 yaşın altındakiler için de geçerli olacak. Öte yandan çalışanlar bu uygulamadan muaf olacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açıklanan kısıtlamaların ne zaman uygulamaya geçeceği henüz açıklanmadı. Takipte kalınız...

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman gelecek? Sokağa çıkma yasağı detayları neler?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman gelecek? Sokağa çıkma yasağı detayları neler?
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Kutsi Tarkan Deniz Seki Şafak Sezer
Spor Erol Bulut Mert Günok Ozan Kabak Şenol Güneş Gökhan Gönül
Daha Fazla Çocuk Bakan Kasım Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Kısıtlamalar neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 22:17:06. #1.15#
title