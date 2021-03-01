20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine toplantısı karaları neler? 1 Mart Kabine kararları!

Merakla beklenen Kabine toplantısı bitti. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine toplantısı karaları neler? 1 Mart Kabine kararları!

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.