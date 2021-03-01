20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine toplantısı karaları neler? 1 Mart Kabine kararları!
01.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:08
1 Mart Kabine toplantısı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine toplantısı karaları neler? 1 Mart Kabine kararları! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi?
Merakla beklenen Kabine toplantısı bitti. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine toplantısı karaları neler? 1 Mart Kabine kararları!
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.