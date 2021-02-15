20 yaş altı otobüse binme yasağı kaktı mı? 65 yaş altı otobüse binme yasağı kaktı mı? 12 yaş alt yasağı nedir? Yasaklar kaldırıldı mı, gevşetildi mi?

İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Peki, 20 yaş altı otobüse binme yasağı kaktı mı? Yasaklar kaldırıldı mı, gevşetildi mi? 12 yaş alt yasağı nedir? 65 yaş altı otobüse binme yasağı kaktı mı?

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Peki, 65 yaş altı otobüse binme yasağı kaktı mı?12 yaş alt yasağı nedir? Yasaklar kaldırıldı mı, gevşetildi mi? 20 yaş altı otobüse binme yasağı kaktı mı?

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNME YASAĞI KAKTI MI?

İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi. Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi.

Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanması engellenecek.