20 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü otobüse binebilecek mi?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka oranlarının önüne geçmek adına Kabine toplantısından çıkan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı seyahat kısıtlaması gibi tedbirleri 81 ile bildirdi. Buna göre, 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü otobüse b

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka oranlarının önüne geçmek adına Kabine toplantısından çıkan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı seyahat kısıtlaması gibi tedbirleri 81 ile bildirdi. Buna göre, 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü otobüse binebilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

20 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası vatandaşlar, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs ) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek. Öte yandan 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin," Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI!

Yeni bir karar alınıncaya kadar bugün (1 Aralık) saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacağı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde belli zorunlu hallerde seyahat izni verilecek.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler izin almak kaydıyla seyahat edebilecekler.