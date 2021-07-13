20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger'a kötü başladı
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20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger'a kötü başladı

20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger'a kötü başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Rusya'ya 76-62'lik skorla mağlup oldu.

Konya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Rusya'ya 76-62'lik skorla mağlup oldu.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve TBF yetkilileri takip etti. Milliler karşılaşmaya Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Sevgi Tonguç ve Zeynep Şevval Gül ile başladı. Ay-yıldızlılar mücadelenin ilk yarısını 38-29 mağlup tamamladı. Milli takımda Zeynep Şevval Gül 14, Sude Yılmaz 14 ve Derin Erdoğan 13 sayı kaydetti. Rusya'da ise Veronika Pavliuchenko 24 sayıyla oynadı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı gruptaki ikinci maçını yarın saat 18.00'da Fransa ile yapacak.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger'a kötü başladı
20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger'a kötü başladı
20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger'a kötü başladı
20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger'a kötü başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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