20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Ruanda'ya karşı galip
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20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Ruanda'ya karşı galip

20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Ruanda'ya karşı galip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB U20 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2'nci etap ilk karşılaşmasında Ruanda'yı 25-9, 25-15, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB U20 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2'nci etap ilk karşılaşmasında Ruanda'yı 25-9, 25-15, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Millilerde Ege Melisa 12, Hanife Nur 11, Beren 10 sayıyla öne çıkan isimler olurken; Karmen ve Aleyna 8, Çağla 5 sayı kaydetti. FIVB U20 Kızlar Dünya Şampiyonası 2'nci etap karşılaşmalarında G Grubu'nda yer alan U20 Kız Milli Takımı, 2'nci maçında yarın saat 19.30'da Tayland ile karşılaşacak.


20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Ruanda'ya karşı galip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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