20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Ruanda'ya karşı galip

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB U20 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2'nci etap ilk karşılaşmasında Ruanda'yı 25-9, 25-15, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.