20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da toplanacak
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20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da toplanacak

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da toplanacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

FIBA Avrupa Challengers organizasyonlarına hazırlanan 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

FIBA Avrupa Challengers organizasyonlarına hazırlanan 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Başantrenör Çağrı Özek yönetimindeki milliler, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yaz aylarında düzenlenecek Avrupa Challengers organizasyonlarında mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, 13-18 Temmuz'da Konya'nın ev sahipliğinde Fransa, Rusya, Belarus, Polonya ve Portekiz'in katılacağı turnuvada yer alacak. Milliler, yine Konya'da 3-8 Ağustos'ta yapılacak turnuvada ise bu kez Rusya, Slovenya, Letonya, Polonya ve Çekya ile karşılaşacak.

Yarın İstanbul'da toplanacak milli takımın kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Sevgi Tonguç (Bellona Kayseri Basketbol), Elif Bayram, Melek Uzunoğlu, Nisa Yalçın (Beşiktaş HDI Sigorta), Burcu Büyükayan, Hatice Pelin Gülçelik, Aysude Yıldıztekin, Işılay Eğin (BOTAŞ), Gülfer Tokatlı (Büyükşehir Belediye Adana Basketbol), Fatmanur Karakaş, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), İrem Aleyna Akat (Emlak Konut), Banu Şimşek, Doğa Adıcan, Duygu Özen, İdil Saçalır (Fenerbahçe Öznur Kablo), Miray Balotu, Sude Yılmaz (Galatasaray), Saliha Mandıracı (Global Connect Travel Düzce), Şuğranur Hatice Sönmez (İstanbul Üniversitesi), Defne Melissa Paylar, İpek Garip (İzmit Belediyespor), Derin Erdoğan (Arizona Wildcats), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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