20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da kampa girecek
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20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da kampa girecek

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da kampa girecek
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, 15 Haziran'da toplanarak kamp yapacak.

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, 15 Haziran'da toplanarak kamp yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA Avrupa Challengers Turnuvası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, 15 Haziran Salı günü İstanbul'da bir araya gelecek. Milliler, çalışmalarını başantrenör Çağrı Özek yönetiminde sürdürecek.

Milli takım kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Sevgi Tonguç (Bellona Kayseri Basketbol), Elif Bayram, Melek Uzunoğlu, Nisa Yalçın (Beşiktaş HDI Sigorta), Burcu Büyükayan, Hatice Pelin Gülçelik, Aysude Yıldıztekin, Işılay Eğin (BOTAŞ), Gülfer Tokatlı (Büyükşehir Belediye Adana Basketbol), Fatmanur Karakaş, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), İrem Aleyna Akat (Emlak Konut), Banu Şimşek, Doğa Adıcan, Duygu Özen, İdil Saçalır (Fenerbahçe Öznur Kablo), Miray Balotu, Sude Yılmaz (Galatasaray), Saliha Mandıracı (Global Connect Travel Düzce), Şuğranur Hatice Sönmez (İstanbul Üniversitesi), Defne Melissa Paylar, İpek Garip (İzmit Belediyespor), Derin Erdoğan (Arizona Wildcats), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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