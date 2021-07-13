20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
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20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Rusya'ya mağlup oldu

20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Rusya'ya 76-62'lik skorla kaybetti.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Rusya'ya 76-62'lik skorla kaybetti. 

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve TBF yetkilileri takip etti. Milliler, mücadeleye Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Sevgi Tonguç ve Zeynep Şevval Gül beşiyle başladı. Milli takım, karşılaşmanın ilk yarısını 38-29 geride tamamladı. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımında Zeynep Şevval Gül 14, Sude Yılmaz 14 ve Derin Erdoğan 13 sayı kaydetti. Rusya'da ise Veronika Pavliuchenko 24 sayıyla oynadı.

Türkiye, gruptaki 2'nci maçında yarın saat 18.00'de Fransa ile karşılaşacak.

20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Rusya'ya mağlup oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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