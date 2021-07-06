20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası gruplarında değişiklik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası gruplarında değişiklik

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası gruplarında değişiklik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Hollanda ve Belçika'nın 9-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası gruplarında Delta varyantı nedeniyle değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Hollanda ve Belçika'nın 9-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası gruplarında Delta varyantı nedeniyle değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Şampiyonada yarışacak ve resmi olarak görev alacak Rusya, Arjantin ve Brezilya vatandaşlarının Belçika'ya girişlerinin yasaklanması sebebiyle yapılan değişiklikler sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu (Hollanda): Hollanda, Brezilya, Arjantin, Ruanda

B Grubu (Belçika): Belçika, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko

C Grubu (Hollanda): Türkiye, Rusya, ABD, Tayland

D Grubu (Belçika): İtalya, Polonya, Belarus, Mısır

Şampiyonada C Grubu'nda Rusya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek Türkiye, grup aşamasındaki karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam kentinde oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası gruplarında değişiklik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 19:03:21. #1.16#

title