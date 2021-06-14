U20 Kız Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

U20 Kız Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

U20 Kız Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U20 Kız Milli Takımı, FIVB U20 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti.

U20 Kız Milli Takımı, FIVB U20 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti. Milliler, karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde oynayacak.

Hollanda ve Belçika'nın 9-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIVB U20 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. FIVB tarafından online gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda C Grubu'nda yer alan Milliler, Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti.

U20 Kız Milli Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde oynayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
U20 Kız Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 14:01:13. #1.16#

title