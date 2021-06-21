20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, İzmir'de kampa girdi
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20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, İzmir'de kampa girdi

20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, İzmir'de kampa girdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Konya'da 13-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, İzmir'de kampa girerek çalışmalara başladı.

Konya'da 13-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, İzmir'de kampa girerek çalışmalara başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Çağrı Özek yönetiminde hazırlıklarına başlayan milliler, 9 Temmuz Cuma gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.

Kampın ardından turnuva için Konya'ya geçecek ay-yıldızlılar, maçlarını Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynayacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

13 Temmuz Salı:

Türkiye-Rusya

14 Temmuz Çarşamba:

Türkiye-Fransa

15 Temmuz Perşembe:

Türkiye-Belarus

17 Temmuz Cumartesi:

Türkiye-Portekiz

18 Temmuz Pazar:

Türkiye-Polonya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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