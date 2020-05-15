20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma izni başladı
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20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma izni başladı

20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma izni başladı Pendikli gençler Türk bayraklı 60 metrekarelik uçurtmayı havalandırdı Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla 15-20 yaş altı gençler sokaklara akın etti.

20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma izni başladı
15.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:19

20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma izni başladı

Pendikli gençler Türk bayraklı 60 metrekarelik uçurtmayı havalandırdı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla 15-20 yaş altı gençler sokaklara akın etti. Pendik sahilde bir araya gelen gençler Türk bayraklı uçurtma uçurdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı gençler için haftanın belirlenen gün ve saatlerinde sokağa çıkma izni verildi. 0 - 14 yaş arası geçtiğimiz gün dışarı çıkmıştı. Bugün ise 15 - 20 yaş arası gençler dışarı çıktı. Dışarı çıkan gençler bisiklete bindi, uçurtma uçurdu, parklarda gezdi. Pendik'de de gençler Türk bayraklı60 metrekarelik uçurtmayı havalandırdı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma izni başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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