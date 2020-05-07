20 yaş altı gençlere 3 bin kitap dağıtıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 20 yaş altı gençlere yönelik başlatılan 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesinde hedeflenen 4 bin kitaptan 3 bini dağıtıldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 20 yaş altı gençlere yönelik başlatılan 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesinde hedeflenen 4 bin kitaptan 3 bini dağıtıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca okuduğu 4 bin kitap sayısı kadar kitabın Turgutlulu çocuk ve gençlere ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen projede 3 bin kitap çocuk ve gençlerle buluştu. 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesiyle hedeflenen 4 bin kitabın tamamlanmasına ise son bin kitap kaldı.

Son bin kitaptan birini almak ve sokağa çıkma yasağını evlerinde kitap okuyarak değerlendirmek isteyen Turgutlulu çocuk ile gençler Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını beğeni/ takip edip mesaj yoluyla iletişim bilgilerini göndererek kitaplara ücretsiz sahip olabilirler.

"Sen evde kal kitap sana gelsin" projesinin süreci hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Projemizi hayata geçirdiğimiz ilk andan itibaren çocuk, genç ve ailelerimizden oldukça yoğun bir talep geldi. Hedeflediğimiz 4 bin kitabın neredeyse tamamını bir aylık süre içerisinde çocuk ve gençlerimizle buluşturduk. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ve bu süreci kitap okuyarak değerlendiren tüm çocuk ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Şu anda son bin kitabı da 15 - 25 arası lise ve üniversite öğrenimi gören gençlerimizle buluşturacağız. Gençlerimizden gelecek kitap taleplerini bekliyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA