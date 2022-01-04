2022 CEV 20 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta mücadele edecek milli takım, hazırlık kampını sürdürüyor.

Milliler, Polonya'nın ev sahipliğinde 7-10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2. rauntta B Grubu'nda ev sahibi Polonya ve İspanya ile mücadele edecek.

Erkekler Avrupa Şampiyonası finalleri 16-24 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak.

Milli Takımın Ankara'daki hazırlık kampı 9 Ocak Pazar günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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