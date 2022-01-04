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20 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

2022 CEV 20 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta mücadele edecek milli takım, hazırlık kampını sürdürüyor.

2022 CEV 20 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta mücadele edecek milli takım, hazırlık kampını sürdürüyor.

Milliler, Polonya'nın ev sahipliğinde 7-10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2. rauntta B Grubu'nda ev sahibi Polonya ve İspanya ile mücadele edecek.

Erkekler Avrupa Şampiyonası finalleri 16-24 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak.

Milli Takımın Ankara'daki hazırlık kampı 9 Ocak Pazar günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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