20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası

Milli atlet Enes Çankaya, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler disk atmada 57,28 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Milli atlet Enes Çankaya, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler disk atmada 57,28 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda milli atlet Enes Çankaya, disk atmada adını finale yazdırdı.

Aynı zamanda 59,46 metrelik derecesiyle Türkiye 20 yaş altı rekorunun da sahibi olan Enes Çankaya, seçmede 57,28 metrelik derece elde etti.

Enes Çankaya, bu derecesiyle şampiyona tarihinde erkekler disk atmada finale çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Milli sporcunun final mücadelesi, yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu