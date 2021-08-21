20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası
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20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası

20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.73'lük derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi.

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.73'lük derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıktı.

Milli sporcu, 49.73'lük derecesiyle serisinde birinci oldu ve 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak adını finale yazdırdı.

Berke Akçam, yarın finalde madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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