20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
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20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, bu yıl 51'incisi düzenlenecek şampiyona, Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 14'ü altın toplam 40 madalya ile en başarılı ekibin Türkiye olduğu organizasyona, 16 ülkeden 334 atletin katılacağı kaydedildi.

Şampiyonada milli takımın 42 branşta 86 atletle madalya için yarışacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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