20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası İstanbul'da başlayan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular 23 madalya elde etti.

İstanbul'da başlayan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular 23 madalya elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada 21 branşta toplam 23 madalya kazanan ay-yıldızlılar, günü zirvede bitirdi. Türk sporcular 9 altın, 10 gümüş ve 4 de bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular şunlar: Altın madalya: 100 metre: Umut Uysal 400 metre: Kubilay Ençü 1500 metre: Devrim Kazan 5000 metre: Mahsum Değer 400 metre engelli: Berke Akçam 3000 metre: Rümeysa Coşkun Üç adım atlama: Gizem Akgöz Disk atma: Özlem Becerek Cirit atma: Münevver Hancı Gümüş madalya: 4x100 metre: Tibet Sancak, Oğuz Uyar, B.Deniz Çelen, Umut Uysal Gülle atma: Savaş Parlak 1500 metre: İslam Taşçı Yüksek atlama: Ali Eren Ünlü 100 metre: Zülha Armutçu 400 metre engelli: Meryem Aygün 3000 metre su engelli: Urkuş Işık Sırıkla atlama: Sıla Simay Harman ve Beyza Baş Cirit atma: Esra Türkmen Bronz madalya: 100 metre: Oğuz Uyar Yüksek atlama: Orhan Baştürk 800 metre: Süreyya Yıldız 3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan Kaynak: AA