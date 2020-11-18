20 yaş altı altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta mı başlayacak?

81 ilde geçerli olacak kısıtlamalar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, 20 yaş altı altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta mı başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri amacıyla getirilen kısıtlamalar yayınlandı. 20 yaş altı altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta mı başlayacak?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU HAFTA MI BAŞLIYOR?

İlk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.