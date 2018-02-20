20 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı.
Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı.
Gölova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat- Erzincan karayolu Gölova ilçesi yakınlarında yaptıkları kontrol devriyesinde H.G. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Araçta, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 4'ü kadın, 10'u çocuk 20 Afganistan uyruklu bulunduğu tespit edildi.
Minibüs sürücüsü H.G, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Afganistanlılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.