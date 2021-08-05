20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı sona erdi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (International Conference on Turkish Linguistics - ICTL) Dilbilim Derneği'nin de katkılarıyla 2-4 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (International Conference on Turkish Linguistics - ICTL) Dilbilim Derneği'nin de katkılarıyla 2-4 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

67 sözlü bildiri, 24 poster bildiri ve 4 yuvarlak masa sunusunun yer aldığı 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı'nın açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaptı. Davetli konuşmacılarla birlikte 86 oturumun düzenlendiği kurultayda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Ergenç ve Eötvös Loránd Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zoltan Kövecses de davetli konuşmacı olarak yer aldı. Yoğun ilgi gören kurultaya 300'e yakın kişi katılım gösterirken 4 Ağustos tarihinde kurultay sona erdi.

Kaynak: Habermetre