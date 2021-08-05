20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı sona erdi

20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı sona erdi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (International Conference on Turkish Linguistics - ICTL) Dilbilim Derneği'nin de katkılarıyla 2-4 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (International Conference on Turkish Linguistics - ICTL) Dilbilim Derneği'nin de katkılarıyla 2-4 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

67 sözlü bildiri, 24 poster bildiri ve 4 yuvarlak masa sunusunun yer aldığı 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı'nın açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaptı. Davetli konuşmacılarla birlikte 86 oturumun düzenlendiği kurultayda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Ergenç ve Eötvös Loránd Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zoltan Kövecses de davetli konuşmacı olarak yer aldı. Yoğun ilgi gören kurultaya 300'e yakın kişi katılım gösterirken 4 Ağustos tarihinde kurultay sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:28:52. #1.16#

title