20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı Antalya'da devam ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı devam ediyor.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKOB) Başkan Vekili Savaş Akcan, Antalya Expo Center'daki fuarda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İklim değişiklikleri, teknolojik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretim ve tedarik koşullarının farklılaştığını aktaran Akcan, "Bu değişim tohumun misyonunu hem güçlendiriyor hem de dönüştürüyor. İklim krizine çözüm alternatifleri arasında ilk sırada tohum var. Kurağa dayanıklı yeni bitki çeşitleri talep ediliyor. Değişen gıda güvenliği anlayışının üretime etkisi tarladan, bahçeden tohumdan başlıyor." dedi.

Akcan, tohumculuk sektörünün gelişiminde en önemli unsurun sertifikalı tohumluk üretimi ve kullanımındaki artış olduğunu ifade etti.

Artışın yaşanmasında tohum kullanım ve üretim desteklerinin katkısı olduğunu aktaran Akcan, "Türkiye'de 2000 yılında 145 bin ton olan üretim, 2017'de 1 milyon tonu aşarken, 2020'de 10 milyon 242 bin ton olmuştur. Fide, fidan ve süs bitkisi üretimlerinde de büyük artışlar görülmüştür. Söz konusu dönemler içerisinde dış ticaret dengesi de ihracat lehine gelişmeye başlamıştır. 2020'de toplam ihracat 278 milyon dolar, ithalat 242 milyon dolar olmuştur. Türkiye 93 ülkeye tohum ihraç etmektedir. Verilerin dış ticaret fazlası verileceğimizi göstermektedir. Hedefimiz küresel tohum ticaretinde dünyada ilk 5 ülke arasına girmektir." diye konuştu.

Yerli firma sayısının da her geçen gün arttığına değinen Akcan, şirketlerin yüzde 93,5'inin yerli sermayeli olduğunu ve ticaret hacmindeki paylarının yükseldiğini vurguladı.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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