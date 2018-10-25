Samsun Valisi Osman Kaymak, "Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin görevi, bireyin seçme özgürlüğünü kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesi ve doğru tercihler yapmasını sağlamaktır" dedi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği ile Canik Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "20. Uluslararası PDR Kongresi" Samsun'da başladı.

Vali Kaymak, Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılışında, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başladığını söyledi.

Günümüzde PDR'nin amacının bireyin yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesi, kendini tanıması ve kabul etmesi ile uyum süreci olduğuna işaret eden Kaymak, "Temelinde insan olan önemli bir hizmettir. Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin görevi, bireyin seçme özgürlüğünü kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesi ve doğru tercihler yapmasını sağlamaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu da kendisinin de PDR'ci olduğunu, Türk PDR Derneği üyeleriyle yakın çalışma içinde bulunduklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı nezdinde PDR istihdamı konusunu gündeme getirdiğini belirten Depboylu, "YÖK ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hocalarla ve diğer derneklerle de iletişimlerimiz sürüyor. Ruh Sağlığı Yasası ve özellikle YÖK'te üzerinde durduğumuz terapistlik eğitimi ile diğer meslek unvanlarıyla ilgili sorunları, buna aile danışmanlığı da dahil, işbirliğiyle çözmek için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

-"Yönetmelikle ilgili sorunların çözüleceğine eminim"

Alandaki sorunların çözümü için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiğine işaret eden Depboylu, şunları kaydetti:

"Yönetmelikle ilgili sorunların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çözüleceğine yüzde 100 eminim. Bu konularla ilgili sorunların çözümü olacak ama Ruh Sağlığı Yasası çıksın, ardından ilk yapacağımız şey hiç vakit kaybetmeden meslek yasası olacak. Bu da çıktığında zannediyorum, alanın epey bir sorunu çözülmüş olacak. Mesleğimize hak ettiği saygınlığı hissettirerek bu unvanı alacağımıza eminim."

Türk PDR Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin de alanda yeni açılımlar, küresel ve yerel gereksinimler ışığında uluslararası bir kongrede irdelenmesinin mesleğin, 21. yüzyıl vizyonuna katkı sağlayacağını inandığını dile getirdi.

Kongrenin ana temasının "Geçmişten geleceğe psikolojik danışmanlık eğitimi" olduğuna dikkati çeken Şahin, "Kongreye gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 870 araştırmacı yaklaşık 400 bildiri ile katkı sağlamıştır. Ayrıca farklı ülkelerden değerli uzmanlar konferans, panel, çalıştay gibi platformlar yoluyla psikolojik danışmanlık mesleğini 21. yüzyıl vizyonunu geliştirip genişletecek şekilde ele alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yeniden yapılandırılacak"

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Adem Çilek ise 2023 Vizyon Belgesi'nde PDR ile ilgili yapacakları çalışmalara değindi.

Öncelikle öğrenci kariyer rehberlikleri oluşturulacağını belirten Çilek, "Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bakanlık tarafından yeniden yapılandırılacak. Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme ve yetkinlik çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda rehberlik araştırma merkezleri yeniden yapılandırılıyor. Bu yapılandırmayla artık özel çocuklarımıza özel hizmetlerin verilmesini, onları topluma kazandırmayı etkili hale getirebiliriz." diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç de kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, Türk PDR Derneği Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat ile 12 ülkeden akademisyenler ve davetlilerin katıldığı kongre, 27 Ekim'de sona erecek.