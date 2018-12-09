20. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali Başladı

Tunus'ta düzenlenen 20'inci Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başladı.

Festivalin açılışı, yönetmenliğini Mikaela Miranda'nın yaptığı, senaryosu Nebil er-Rai'ye ait "Filistin'e döneceğiz" adlı tiyatro oyunuyla yapıldı.

Bu yıl 39 ülkeden 117 eserin sahneleneceği festivale ev sahibi Tunus 34 eserle katılacak. Filistin ve Burkina Faso'nun onur konuğu olduğu festival, 16 Aralık'a kadar devam edecek.

İlki 1983'te düzenlenen Kartaca Tiyatro Festivali, Afrika ve Arap dünyasındaki tiyatral etkinliklerin en önemlilerinden biri kabul ediliyor.