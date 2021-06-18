20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Başarıyla Tamamlandı
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20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Başarıyla Tamamlandı

20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Başarıyla Tamamlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 10-13 Haziran 2021 tarihlerinde Üniversitemizde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 10-13 Haziran 2021 tarihlerinde Üniversitemizde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

ZOOM Platformu üzerinden online katılımla gerçekleştirilen kongrede 250'den fazla bilim insanının katılımıyla toplam 111 bildiri sunuldu.

Kongre açılış oturumu Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz CAN'ın konuşmalarıyla başladı. Kongre Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN'ın konuşmasının ardından, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı ve aynı zamanda kongre dönem başkanı olan Prof. Dr. Ufuk YOLCU bir konuşma gerçekleştirdi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN'ın konuşmalarının ardından gerçekleşen oturumlarda, aşağıda belirtilen konu başlıklarıyla, alanında yetkin konuşmacılar, kongreye "Keynote Speakers" olarak katıldılar.

Prof. Dr. Esin CAN (Yıldız Teknik Üniversitesi) - "21. YY İLE YÜZLEŞMEK: BAŞLANGIÇ-ŞİMDİ VE GELECEK"

Serdar TURAN (Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni) - "HARVARD BUSINESS REVIEW PERSPEKTİFİNDEN İŞ DÜNYASI"

Prof. Elnur SADIQOV (Azerbaijan State Economic University) - "MUASİR DÖVRDE VALYUTA BAZARLARİNİN ROLU"

Prof. Dr. Igor GROSSMANN (University of Waterloo) - "THE SCIENCE OF WISDOM IN AN UNCERTAIN WORLD"

Prof. Joerg DIETZ (Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne) - "BUSINESS SCHOOLS: HOW DO THEY CONTRIBUTE TO SOCIETY? "

Prof. Paolo GIUDICI (Department of Economics and Management of the University of Pavia) - "PERFORMANCE SCORING BY MEANS OF EXPLAINABLE AI METHODS"

Prof. Meir RUSS (University of Wisconsin - Green Bay) - "KNOWLEDGE SHARING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"

Kongreye ait ayrıntılı bilgiler ve kongre fotoğrafları için TIKLAYINIZ...

Kaynak: Habermetre

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