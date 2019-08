Büyükçekmece Belediyesince "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" sloganı altında düzenlenen "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen kapanış töreninde bir konuma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, festivalin ilk kurulduğu tarihten bu yana gençlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve Büyükçekmece halkının desteğiyle günden günde büyüyerek, dünyanın sayılı festivalleri arasına girdiğini söyledi.

"Gelecek sene daha güzel bir festival gerçekleştireceğimize inanıyorum"

Akgün, organizasyonun aynı zamanda 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür Sanat Festivali" ödülü aldığını hatırlatarak, şunları belirtti:

"Festivalin birçok ayağı olduğunu biliyorsunuz. Bunlar, 'Uluslararası Atölye Bayramı- Geleneksel El Sanatları Sergisi, 'Uluslararası Heykel Sempozyumu', 'Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması', 'Altınköprü Halk Dansları Yarışması' ve çocuklara özel gösteriler. Bu yıl festivale 'Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması' da ilave edildi ve çok güzel oldu. Gelecek sene 21. kez daha güzel bir festival gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Akgün, festivalin sevgi, dostluk ve barış temalarını ele aldığını dile getirdi.

Sanatçı Oya Başar ve Selçuk Yöntem'e başarı ödülü

Kapanış töreninde festival bünyesinde her yıl verilen "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sanatçı Selçuk Yöntem ile Oya Başar'a Müjdat Gezen tarafından takdim edildi.

Yöntem, ödülü alırken yaptığı konuşmada, 20 yıl boyunca bir kültür ve sanat festivali düzenlemenin kolay olmadığına işaret ederek, "Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Sanat iyileştirir, birleştirir, güçlendirir ve üretir. Böyle güzel bir gecede bu ödülü aldığım için herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Oya Başar'a ödülünü veren Müjdat Gezen de "Oya'yı çocukluğundan tanıyorum. Tiyatroda birlikte oynadık. Benim asistanlığımı yaptı. O bize Türkiye'nin en büyük komedyeni Levent Kırca'nın emanetidir. Onu da rahmetle anıyoruz. Oya'ya ödül vermek bana çok gurur veriyor." sözlerine yer verdi.

Oya Başar ise "(Müjdat Gezen) canım arkadaşım benim. Yıllardır büyük bir dostluk içinde geçirdik her şeyimizi ama hep birbirimizle iftihar ettik. Hep birbirimizi sevdik. Ne mutlu bana ki onun elinden ödül almak." dedi.

"Altınköprü Halk Dansları Yarışması"nın birincisi Macaristan ve Rusya

Festivale konuk olan ülkelerin halk gösterilerinin de izlenime sunulduğu törende, "Altınköprü Halk Dansları Yarışması"nın birincisi Macaristan ile Rusya olurken, ikinciliği Kosova, üçüncülüğü de Gürcistan aldı.

"En İyi Kostüm, "En İyi Müzik", "En İyi Koreografi" ve "En İyi Solo-Düet" kategorilerinde de ödüllerin sahiplerini bulduğu yarışmada, mansiyon ödülleri Portekiz ile Slovakya'ya, jüri özel ödülü Hindistan'a, halk jürisi özel ödülü ise Sırbistan'a verildi.

Festival bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması"nın ödüllerinde de birincilik Aybike İpekçi'ye, ikincilik Ezgi Yaren Karademir ile Ekin Ançel'e, üçüncülük ise Berk Can Ceylan'a takdim edildi.

"20. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali" renkli dans ve havai fişek gösterileri ile tamamlandı.

