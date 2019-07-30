Büyükçekmece Belediyesince "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" sloganı altında düzenlenen "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin resmi açılışı bir dizi etkinlikle gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'daki açılışa konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kültür ve sanatın hayatın değerli damarlarından biri olduğunu söyledi.

"Kültürle, sanatla, sevgi, saygı ve barış içerisinde bir toplum istiyoruz"

İmamoğlu, sanatın aynı zamanda barış ve huzuru yanında getirdiğinin altını çizerek, "Barıştan uzak olan sanattan uzak, sanattan uzak olan barışdan da uzak oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz kültürle, sanatla, sevgi, saygı ve barış içerisinde bir toplum istiyoruz." dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de daha önceki festivallerde farklı ülkelerden katılan kültür ve sanat elçilerine İstanbul'u gezdirdiklerini, bu elçilerin de daha sonra kendi ülkelerinde Türk kültürünü anlattıklarını ifade etti.

Akgün, festivalin birçok ödüle değer görüldüğünü de hatırlatarak, "20 yıl boyunca dünya kültür hayatına böyle bir festivali kazandırmak için çok çalıştık." diye konuştu.

Festival 3 Ağustos'ta sona erecek

Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında Kültürpark'da her yıl geleneksel hale gelen sevgi bahçesi oluşturularak, barış kütüğüne festivale konuk olan ülkelerin plaketleri asıldı.

Açılışta ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Derya Tecimer Gülsün ve öğrencilerinin hazırladığı "Festival Şekerleri" adlı sergi izlenime açıldı.

Gülsün, üniversite olarak festivale konuk olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Çocuklarımıza bir masal kahramanı olarak, güzel bir dünyanın içinde olduklarını göstermek ve onların hikayelerine tanık olmak için buradayız. Yapmış olduğumuz şeker türü her şeyde geleneksel sanat malzemelerinden örgü ve keçeyi kullandık. Herkese güzel rüyalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Kent Orkestrası'nın hazırladığı mehteran gösterisinin de katılımcılarla buluştuğu açılış programında katılımcı ülkelerin yerel dansları ile modern dans gösterisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen'in bulunduğu yurt içi ile yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA