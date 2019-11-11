20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru

11.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:01

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 16 Kasım'da başlayacak 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde tanınmış sanatçılar konserler verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konserlerin Antalya Kültür Merkezinde düzenleneceği festivalde bu yıl Barbaros Büyükakkan, Selim Bölükbaşı, İdil Biret, Diego Valdivia, Kerem Görsev ve Evgeny Grinko gibi yerli ve yabancı sanatçılar yer alacak.

Barbaros Büyükakkan'ın 16 Kasım'daki konseriyle başlayacak festival kapsamında 19 Kasım'da tulum ve kemençe ustası Selim Bölükbaşı, 22 Kasım'da Türkiye'nin dünyaca ünlü piyanisti İdil Biret, 23 Kasım'da İspanyol piyanist ve besteci Diego Valdivia, 29 Kasım'da caz müziğin önemli temsilcilerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev ve 30 Kasım'da Rus piyanist Evgeny Grinko sanatseverlerle buluşacak.

Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı ile şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project'in sahne alacağı festivalde, İdil Biret ve Kerem Görsev ise Türkiye'nin önemli orkestralarından Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, etkinliğin Türkiye ve Antalya için bir yüz akı olduğunu belirterek, "Antalya'mızın en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan piyano festivali, uluslararası alanda çok önemli bir marka haline gelmiştir. Bu yıl 20'ncisini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz ve yine dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacağımız festivalimize, tüm sanatseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA